Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II

Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 44, Lote 1079
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    6 de diciembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1079 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 NGC MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Cert. #6637268-003 (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453).
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Auction 881, Lote 1204
Cambi Aste
  • Fecha
    8 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1204 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 100 Lire 1878. Roma. Testa a s. R/ Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell'Annunziata. Gig. 3. Rarissima. g. 32,15. Diam. mm. 34,53. Oro. Colpi abilmente ripresi sui bordi, lievi abrasioni da pulizia. Più di SPL Cartellino Numismatica Bobba. Estimate: EUR 15000 - 18000
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, Auction 68, Lote 1275
Nomisma Spa
  • Fecha
    2 de septiembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1275 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Tiratura di soli 294 esemplari. Colpetto al bordo SPL+/SPL-FDC.
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Lote 2439
Nomisma Aste
  • Fecha
    2 de mayo de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2439 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Colpetti al bordo. Minor rim nicks. M.di SPL.
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lote 44
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    1 de diciembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 44 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1864, Torino oro gr. 32,23. D/ VITTORIO EMANUELE II Testa a sinistra, sotto al collo FERRARIS, in basso 1864. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell’Annunziata; in basso T L• 100 [BN]. Contorno rigato. Pagani 451, MIR 1076a, Friedberg 8. NGC5781496-001, MS63. Molto rara. q.Fdc Ex Marco Ratto, Milano 1992. MS 63 è la massima conservazione certificata per questa emissione. Conservazione eccezionale per questa moneta coniata in 579 esemplari. Secondo il Carboneri furono coniati posteriormente con millesimo 1864; 474 nel 1865 e 105 nel 1867. Di diametro leggermente inferiore alle emissioni di Roma del 1872 e 1878.
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lote 88
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    1 de diciembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 88 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1872, oro gr. 32,21. Pagani 452, MIR 1076b, Friedberg 9. Molto rara. q.Fdc Leggere fluorescenze di rame su fondi lucenti e privi di “hairlines”. Periziata Alberto Varesi.
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Pandolfini Casa d'Aste, Auction, Lote 216
Pandolfini Casa d'Aste
  • Fecha
    25 de junio de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 216 SAVOIA. VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 LIRE 1878 Roma Ar Gig. 3  Mont. 128 Rarissima SPL Very rare EF Esemplare che unisce alla rarità uno stato conservativo eccellente. Tiratura di soli 294 esemplari. .
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 38, Lote 719
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 719 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1864 NGC AU58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - <em>Cert. #5882530-002 </em>(Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lote 900
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    9 de julio de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 900 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell' Annunziata  - Molto rara - Lievissimi graffi e colpetti, ma di buona qualità e con fondi lucenti, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lote 898
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    9 de julio de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 898 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi segni sul contorno, ma in generale esemplare di ottima freschezza, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lote 899
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    9 de julio de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 899 100 Lire 1872 NGC MS64 PL - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Di alta qualità, con fondi speculari e gradevole patina con riflessi rossi (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Lote 1205
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    29 de noviembre de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1205 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi colpetti sul bordo del diritto, ma in generale di buona qualità (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Lote 1206
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    29 de noviembre de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1206 100 Lire 1872 PCGS MS61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Gradevole patina (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Lote 1560
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    31 de mayo de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1560 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5792 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452)
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Lote 1559
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    31 de mayo de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1559 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5791 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451)
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - MDC Monaco, Auction n°4, Lote 992
MDC Monaco
  • Fecha
    15 de noviembre de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 992 Victor Emmanuel II (1861-1878). 100 Lire, 1878, Rome. Av. Tête nue à gauche. Rv. Écu couronné. Mont. 128, Fr. 9. 32,24 grs. Magnifique exemplaire avec sa fraîcheur de frappe, Superbe à Fleur de coin
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 32 – Session 3&4, Lote 1191
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    1 de junio de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1191 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effiggie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Vari colpetti, ma moneta ancora di ottima freschezza (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 31 - Session 3&4, Lote 1104
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    30 de noviembre de 2017
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1104 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Lievi colpetti sui bordi, ma esemplare di qualità molto buona con tracce dell'originale lucentezza dei fondi (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, Auction 54, Lote 2356
Nomisma Spa
  • Fecha
    30 de agosto de 2016
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2356 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 – Nomisma 845; Pag. 453; Mont. 128 AU RRR Coniati 294 esemplari. Sigillato SPL/FDC da Angelo Bazzoni. Minimi segnetti da contatto SPL/FDC
Italia 100 liras 1878 Víctor Manuel II - H.D. Rauch, Auction 95, Lote 1302
H.D. Rauch
  • Fecha
    30 de septiembre de 2014
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1302 ITALIEN Königreich Italien (B) Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 100 Lire 1872, Roma Fr:9, Mont:127 RR vzgl.
