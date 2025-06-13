Italia 10 liras 1946 República

Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 793Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 793
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 793 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Grado di certificazione più alto di PCGS, in slab MS 65 n° 36035812. Grading/Status: MS 65
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 897
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 897 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data - It - P.2301 RARA qSPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 893
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    69 $
Lote 893 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA SPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 894
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 894 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 896
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 896 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è Capovolta) -It - P.2301 RARA BB+
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 895
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    69 $
Lote 895 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2281Italia 10 liras 1946 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2281
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    219 $
Lote 2281 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qFDC Notes Colpetto
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lote 1223Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lote 1223
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Fecha
    21 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    346 $
Lote 1223 DIECI LIRE 1946 AL GR. 3,01 R CONSERVAZIONE ECCEZIONALE Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 735Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 735
Numismatica Raponi
  • Fecha
    16 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 735 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL+
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 736Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 736
Numismatica Raponi
  • Fecha
    16 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 736 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 307Italia 10 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 307
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 307 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1946. IT. Gig.229. R Sigillata Antonio Rennella SPL. Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 309Italia 10 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 309
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 309 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1949 con legenda capovolta. IT. Gig.232. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 310Italia 10 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 310
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 310 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1950. IT. Gig.233. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 753Italia 10 liras 1946 República, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 753
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 753 10 Lire 1946. It. Gig. 229. qFDC/FDC. Perizia Raponi. R. Grading/Status: qFDC/FDC Material IT
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3043Italia 10 liras 1946 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3043
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3043 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: qSPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1987Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1987
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1987 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1985Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1985
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1985 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 Prova - IT In slab NGC MS 63 cod. 3216388-008 Grading/Status: MS 63
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República - Numismatica Italia, Auction 2, Lote 365
Numismatica Italia
  • Fecha
    11 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 365 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 10 Lire Ulivo OBVERSE : - / Pegasus, in-flight to left - below REPUBBLICA ITALIANA REVERSE : - / the olive branch of fruit with leaves - side L. - 10 - below R - 1948 Date : 1948 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 28,97 Weight [g] : 3,04 Rarity : NC Conservation : XF/UNC Bibliographical references : KM 90, Gig. 231 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A105, l2940, 06/03/2023 - XF - 13 (Hammer Price) NOTES : Hairlines
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 283Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 283
Sartor Numismatica
  • Fecha
    27 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 283 Repubblica Italiana (dal 1946) 10 Lire 1946 Ulivo - Gig. 229 It R • Sigillata qFDC da F. Cavalire. Grading/Status: qFDC
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1946 República, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 471Italia 10 liras 1946 República, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 471
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 471 - 10 lire 1946 Roma. Pegaso a sinistra R/ ramo d’ulivo tra valore, nel basso la data con a sinistra il segno di zecca Montenegro 03. 2.99 g. - Ø 29 - R Grading/Status: Fdc67
Similares
Aprende más