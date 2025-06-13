Italia 10 liras 1946 República
Nomisma Aste
- Fecha14 de diciembre de 2025
- Precio de salida288 $
Lote 793 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Grado di certificazione più alto di PCGS, in slab MS 65 n° 36035812. Grading/Status: MS 65
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida58 $
Lote 897 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data - It - P.2301 RARA qSPL
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida69 $
Lote 893 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA SPL
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida58 $
Lote 894 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida58 $
Lote 896 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è Capovolta) -It - P.2301 RARA BB+
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida69 $
Lote 895 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida219 $
Lote 2281 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qFDC Notes Colpetto
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Fecha21 de noviembre de 2025
- Precio de salida346 $
Lote 1223 DIECI LIRE 1946 AL GR. 3,01 R CONSERVAZIONE ECCEZIONALE Grading/Status: FDC
Numismatica Raponi
- Fecha16 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 735 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL+
Numismatica Raponi
- Fecha16 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 736 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 307 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1946. IT. Gig.229. R Sigillata Antonio Rennella SPL. Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 309 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1949 con legenda capovolta. IT. Gig.232. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 310 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1950. IT. Gig.233. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
ACM Aste srl
- Fecha19 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 753 10 Lire 1946. It. Gig. 229. qFDC/FDC. Perizia Raponi. R. Grading/Status: qFDC/FDC Material IT
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3043 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: qSPL
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1987 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1985 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 Prova - IT In slab NGC MS 63 cod. 3216388-008 Grading/Status: MS 63
Numismatica Italia
- Fecha11 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 365 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 10 Lire Ulivo OBVERSE : - / Pegasus, in-flight to left - below REPUBBLICA ITALIANA REVERSE : - / the olive branch of fruit with leaves - side L. - 10 - below R - 1948 Date : 1948 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 28,97 Weight [g] : 3,04 Rarity : NC Conservation : XF/UNC Bibliographical references : KM 90, Gig. 231 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A105, l2940, 06/03/2023 - XF - 13 (Hammer Price) NOTES : Hairlines
Sartor Numismatica
- Fecha27 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 283 Repubblica Italiana (dal 1946) 10 Lire 1946 Ulivo - Gig. 229 It R • Sigillata qFDC da F. Cavalire. Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 471 - 10 lire 1946 Roma. Pegaso a sinistra R/ ramo d’ulivo tra valore, nel basso la data con a sinistra il segno di zecca Montenegro 03. 2.99 g. - Ø 29 - R Grading/Status: Fdc67