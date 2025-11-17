Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida92 $
Lote 2043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida58 $
Lote 2044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Colpetto al bordo. Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida92 $
Lote 2042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida14 $
Lote 1840 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida40 $
Lote 1831 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida29 $
Lote 1837 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida29 $
Lote 1838 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida35 $
Lote 1834 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida30 $
Lote 1835 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL/SPL+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida29 $
Lote 1839 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida35 $
Lote 1833 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL+ Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida29 $
Lote 1836 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida40 $
Lote 1832 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida92 $
Lote 775 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida115 $
Lote 774 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Magnifica patina dalle bellissime iridescenze. Grading/Status: FDC
Heritage Auctions
- Fecha19 de noviembre de 2025
- Precio de salida—
- Precio de venta—
Lote 63231 Vittorio Emanuele III 10 Lire Anno XIV (1936)-R UNC Details (Cleaned) NGC, Rome mint, KM80. From the Globus Collection Metal: Silver Diameter: 27mm Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 619,000
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Sigillata qFDC da Marco Esposito Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2257 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2256 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB