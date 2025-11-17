Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III

Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2043Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2043
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 2043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2044Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2044
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 2044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Colpetto al bordo. Grading/Status: qFDC
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2042Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2042
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 2042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1840Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1840
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    14 $
Lote 1840 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: BB-SPL
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1831Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1831
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    40 $
Lote 1831 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1837Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1837
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 1837 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1838Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1838
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 1838 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL Notes Colpetto
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1834Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1834
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 1834 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1835Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1835
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    30 $
Lote 1835 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1839Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1839
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 1839 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1833Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1833
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 1833 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL+ Notes Colpetto
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1836Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1836
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 1836 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1832Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1832
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    40 $
Lote 1832 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 775Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 775
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 775 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 774Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 774
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    115 $
Lote 774 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Magnifica patina dalle bellissime iridescenze. Grading/Status: FDC
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Heritage Auctions, Auction #232547, Lote 63231Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Heritage Auctions, Auction #232547, Lote 63231
Heritage Auctions
  • Fecha
    19 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 63231 Vittorio Emanuele III 10 Lire Anno XIV (1936)-R UNC Details (Cleaned) NGC, Rome mint, KM80. From the Globus Collection Metal: Silver Diameter: 27mm Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 619,000
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2254Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2254
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Sigillata qFDC da Marco Esposito Grading/Status: qFDC
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2257Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2257
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2257 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2256Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2256
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2256 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2258Italia 10 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2258
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB
