Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida81 $
Lote 839 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 LIRE - Anno 1930 - Biga - D/Testa nuda a sinistra R/Biga a sinistra. All'esergo il valore, la data ed il segno di zecca - Ar - P.695 qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida35 $
Lote 1827 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Nomisma Spa
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 3618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Graffio al R/ Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 320 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 905 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930. Pag. (decimali) 695; MIR (Savoia) 1132i. AG. 9.94 g. 27.5 mm. R. Minimi segnetti. SPL/SPL+.
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1255 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL
San Martino
- Fecha8 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2486 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 10 Lire "Biga", 1930, Ag, gr. 10, NC, GIG 59, Grading/Status: BB+
Monnaies d'Antan
- Fecha24 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1136 Italie - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 10 Lire 1930 SUP Montenegro.50 Ar ; 10.00 gr ; 27 mm
ACM Aste srl
- Fecha8 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 870 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1930 Biga. Ag. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. Gig. 59. BB. NC. Grading/Status: qSPL Material Ag
Varesi
- Fecha6 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 997 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1930 "Biga", Roma MIR 1132i Pagani 695 Ag 10,00 g 27 mm R SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2385 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetti Grading/Status: BB-SPL Notes Colpetti
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2386 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Nomisma Spa
- Fecha12 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 5030 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Sigillata BB-SPL da Francesco Cavaliere Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2251 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Qualche restauro al bordo Grading/Status: qBB Notes Qualche restauro al bordo
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2249 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB
Istra Numizmatika
- Fecha15 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1653 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 10 lirów 1930, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 59 Ag.835 10,00 g
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha29 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 744 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 10 Lire 1930 Roma, Biga. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio. Pag. 695; Gig. 59. Rara. Grading/Status: BB Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Nomisma Aste
- Fecha11 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 482 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Colpo al bordo. Grading/Status: SPL
Hatria Numismatica
- Fecha18 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 808 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930 * Ag. Gigante, 59. Non comune. MB