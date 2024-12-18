Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III

Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 839
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    81 $
Lote 839 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 LIRE - Anno 1930 - Biga - D/Testa nuda a sinistra R/Biga a sinistra. All'esergo il valore, la data ed il segno di zecca - Ar - P.695 qFDC/FDC
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1827Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1827
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 1827 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3618Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3618
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Graffio al R/ Grading/Status: SPL+/qFDC
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 320Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 320
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 320 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lote 905
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 905 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930. Pag. (decimali) 695; MIR (Savoia) 1132i. AG. 9.94 g. 27.5 mm. R. Minimi segnetti. SPL/SPL+.
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1255Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1255
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1255 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2486Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2486
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2486 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 10 Lire "Biga", 1930, Ag, gr. 10, NC, GIG 59, Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III - Monnaies d'Antan, Auction 37, Lote 1136
Monnaies d'Antan
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1136 Italie - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 10 Lire 1930 SUP Montenegro.50 Ar ; 10.00 gr ; 27 mm
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 870Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 870
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 870 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1930 Biga. Ag. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27.  Gig. 59. BB. NC. Grading/Status: qSPL Material Ag
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Lote 997
Varesi
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 997 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1930 "Biga", Roma MIR 1132i Pagani 695 Ag 10,00 g 27 mm R SPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2385Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2385
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2385 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetti Grading/Status: BB-SPL Notes Colpetti
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2386Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2386
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2386 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5030Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5030
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5030 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Sigillata BB-SPL da Francesco Cavaliere Grading/Status: BB-SPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2251Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2251
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2251 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Qualche restauro al bordo Grading/Status: qBB Notes Qualche restauro al bordo
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2249Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2249
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2249 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2250Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2250
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lote 1653Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lote 1653
Istra Numizmatika
  • Fecha
    15 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1653 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 10 lirów 1930, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 59 Ag.835 10,00 g
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Lote 744
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    29 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 744 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 10 Lire 1930 Roma, Biga. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio. Pag. 695; Gig. 59. Rara. Grading/Status: BB Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 482Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 482
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 482 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Colpo al bordo. Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 10 liras 1930 Víctor Manuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lote 808
Hatria Numismatica
  • Fecha
    18 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 808 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930 * Ag. Gigante, 59. Non comune. MB
Similares
Aprende más