Italia 10 liras 1861 Víctor Manuel II
- Fecha29 de abril de 2025
Lote 247 MS65 | ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 Lire, 1873 M BN. Milan. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. In secure plastic holder, graded PCGS MS65 , certification number 33817532 . PCGS population in this grade: 19. PCGS population in higher grade: 7. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900/1000 Gold. PLEASE NOTE: This lot is exempt from VAT. A 20.00% buyer's premium will be charged separately. VAT on the buyer's premium may apply in accordance with UK regulations. Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more. Estimate: 450 GBP
- Fecha29 de enero de 2025
Lote 281 PCGS MS65 | ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 Lire, 1873 M BN. Milan. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. In secure plastic holder, graded PCGS MS65 , certification number 33817555. PCGS population in this grade: 19. PCGS population in higher grade: 7. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900/1000 Gold. PLEASE NOTE: This lot is exempt from VAT. A 22.50% buyer's premium will be charged separately. VAT on the buyer's premium may apply in accordance with UK regulations..Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
- Fecha29 de enero de 2025
Lote 282 PCGS MS65 | ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 Lire, 1873 M BN. Milan. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. In secure plastic holder, graded PCGS MS65 , certification number 33817531. PCGS population in this grade: 19. PCGS population in higher grade: 7. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900/1000 Gold. PLEASE NOTE: This lot is exempt from VAT. A 22.50% buyer's premium will be charged separately. VAT on the buyer's premium may apply in accordance with UK regulations..Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
- Fecha1 de diciembre de 2022
Lote 1086 10 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,20 - Migliore di SPL (Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477).
- Fecha1 de diciembre de 2022
Lote 1089 Insieme di 2 esemplari da 10 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,23 - Rispettivamente SPL e migliore di BB (Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477).
- Fecha26 de mayo de 2022
Lote 822 10 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,24 - SPL (Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477).
- Fecha19 de enero de 2022
Lote 7584 ITALY. 10 Lire, 1863-T BN. Turin Mint. Vittorio Emanuele II. NGC MS-64. Fr-15; KM-9; Gig-27; Mont-133. This nicely preserver near-Gem example boasts a strong strike with satiny luster in the fields displaying a pale gold coloration. The 1863 Italian 10 Lire is a souvenir of a significant era in global history. It represents one of the earliest coins issued by the newly-created Kingdom of Italy, which was formed in 1861. As a symbol of unity and prosperity, these coins were readily embraced in international commerce. The obverse features a portrait of King Victor Emmanuel II while the reverse features the Kingdom of Italy coat of arms. Click here for certification details from NGC.
- Fecha1 de diciembre de 2021
Lote 26 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 10 Lire 1863, Torino oro gr. 3,22. Pagani 477, MIR 1079b, Friedberg 15. Fdc diametro 18,7mm.
- Fecha1 de diciembre de 2021
Lote 49 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 10 Lire 1865, Torino oro gr. 3,23. Pagani 478, MIR 1079f. NGC5782295-003 AU55. q.Spl .
- Fecha1 de diciembre de 2021
Lote 27 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 10 Lire 1863, Torino oro gr. 3,24. Pagani 477a, MIR 1079c, Friedberg 15. migliore di Spl Ex asta UBS 35, Basilea 1984, n. 442. Diametro maggiore, 19,1mm.
- Fecha1 de diciembre de 2021
Lote 25 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 10 Lire 1863, Torino oro gr. 3,23. D/ VITTORIO EMANVELE II Testa a destra, sotto FERRARIS, in basso 1863. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma sabaudo coronato, tra due rami di lauro crescenti, attorno collare dell’Annunziata, in basso T L•10 [BN]. Contorno rigato. Pagani 477, MIR 1079b, Friedberg 15. Fdc Ex asta Nomisma 22, San Marino 2002, n. 1363. Diametro 18,7mm.
- Fecha27 de mayo de 2021
Lote 722 10 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,24 - FDC (Bol. n. R9) (Gig. n. 27 ) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477)
- Fecha27 de mayo de 2021
Lote 724 Insieme comprendente gli esemplari da 10 e 20 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Entrambe migliori di SPL (Bol. n. R9 e R10) (Gig. n. 27 e 7) (Mont. n. 155 e 133) (Pag. n. 477 e 457)
- Fecha9 de julio de 2020
Lote 884 Insieme di 3 esemplari da 10 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Due esemplari q.FDC, il terzo BB (Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477).
- Fecha9 de julio de 2020
Lote 885 10 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Migliore di SPL (Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477).
- Fecha27 de octubre de 2019
Lote 692 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 10 lire 1861 Torino, testa piccola. Pag. 476. Mont. 153. AU. mm. 18.00 RRR. BB.
- Fecha6 de septiembre de 2019
Lote 279 10 Lire 1863 BN. 3,23 g. 900/1000. gutes sehr schön
- Fecha31 de mayo de 2019
Lote 1543 20 Lire 1866 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Non comune (Bol. n. R10) (Gig. n. 10) (Mont. n. 136) (Pag. n. 460)
- Fecha31 de mayo de 2019
Lote 1540 10 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Di alta qualità (Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477)
- Fecha23 de mayo de 2019
Lote 952 Vittorio Emmenuele II. 1861-1878 GOLD 10 Lire 1863 Adlerkopf, Turin, Montenegro 155, =3,19 g= III 10 Lire 1863 Adlerkopf, Turin, Montenegro 155, =3,19 g= III