Italia 10 liras 1861 Víctor Manuel II

Lote 724 Insieme comprendente gli esemplari da 10 e 20 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Entrambe migliori di SPL (Bol. n. R9 e R10) (Gig. n. 27 e 7) (Mont. n. 155 e 133) (Pag. n. 477 e 457)