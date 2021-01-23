Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II

Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Roschberg Mynthandel AS, Auction 17, Lote 1019
Roschberg Mynthandel AS
  • Fecha
    4 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1019 ITALY. Umberto. 10 Centesimi. 1866. UNC., Bronze, KM-1.5
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4957Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4957
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4957 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU In slab PCGS MS 64 RB cod. 337504.64/48728357 Grading/Status: MS 64 RB
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 945Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 945
Nomisma Aste
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 945 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II, Anverso - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Lote 32602Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II, Reverso - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Lote 32602
Stack's Bowers
  • Fecha
    15 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 32602 ITALY. 10 Centesimi, 1866-H. Birmingham (Heaton) Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64 Red Brown. KM-11.3. Retaining a great deal of red, this near-Gem dazzles with immense luster abounding throughout. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 108, Lote 810
Katz Auction
  • Fecha
    13 de enero de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 810 Italy 10 Centesimi 1866 T KM# 11.6, N# 726; Bronze; Vittorio Emanuele II; AUNC with few hairlines and spots
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lote 728
Nomisma Spa
  • Fecha
    29 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 728 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lote 979
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de enero de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Lote 1253
Nomisma Spa
  • Fecha
    26 de noviembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1253 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS65 RB cod. 2815336-015 MS 65 RB.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auktion 43, Lote 951
BAC Numismatics
  • Fecha
    8 de noviembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 951 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Lote 812
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de julio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 812 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Lote 1493
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de junio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1493 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB 2815336-015 FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Lote 720
Nomisma Aste
  • Fecha
    8 de junio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 720 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 T - Nomisma 943 CU SPL-FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auktionen 39, Lote 933
BAC Numismatics
  • Fecha
    7 de junio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 933 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Tauler & Fau Subastas, AUCTION 104 – ONLY 10% BUYER´S FEE, Lote 3189
Tauler & Fau Subastas
  • Fecha
    22 de febrero de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3189 Italy. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, without horizontal cross member. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. Almost XF. Est...60,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, sin travesaño horizontal. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. EBC-. Est...60,00.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auktion 35, Lote 953
BAC Numismatics
  • Fecha
    25 de enero de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 953 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Lote 1199
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de diciembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1199 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 OM - Nomisma 945 CU FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lote 708
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de septiembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 708 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, Auction 63, Lote 1533
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1533 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB FDC.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Numisbalt, E-Live auction Nr. 10, Lote 360
Numisbalt
  • Fecha
    4 de febrero de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 360 Italy 10 Centesimi 1866 H Victor Emmanuel II(1861-1878). Averse: Head left. Averse Legend: VITORIO EMANUELE II... Reverse: Value date within wreath star above. Copper. KM 11.3.
Similares
Aprende más
Italia 10 centesimi 1866 Víctor Manuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lote 986
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de enero de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 986 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H – Nomisma 944 CU FDC.
Similares
Aprende más