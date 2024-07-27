Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III

Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 427
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  Fecha
    9 de noviembre de 2025
Lote 427 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1943-XXI-R, Roma. Impero. NI. Testa a sinistra. R/ Aquila su fascio littorio. Gigante 159. R. qFDC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 426
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  Fecha
    9 de noviembre de 2025
Lote 426 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qSPL imperfezioni del tondello
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1437Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1437
Sima Srl
  Fecha
    25 de octubre de 2025
Lote 1437 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig.153 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1436Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1436
Sima Srl
  Fecha
    25 de octubre de 2025
Lote 1436 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig. 159 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+/QSPL
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 722Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 722
ACM Aste srl
  Fecha
    19 de septiembre de 2025
Lote 722 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,07. Diametro mm. 26. SPL+/qFDC. Graffietti. R. Grading/Status: SPL+/qFDC Material Ac
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Lote 117
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  Fecha
    23 de agosto de 2025
Lote 117 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. SPL-FDC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lote 760
Numismatica Ferrarese
  Fecha
    5 de julio de 2025
Lote 760 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lote 327
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  Fecha
    14 de junio de 2025
Lote 327 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qFDC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 899Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 899
ACM Aste srl
  Fecha
    8 de mayo de 2025
Lote 899 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 7,90. Diametro mm. 26. qFDC. R. Grading/Status: qFDC Material Ni
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 598Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 598
GMA Numismatica Napoli srl
  Fecha
    3 de abril de 2025
Lote 598 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1943 a.XXI. AC. Gig.159. R Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 471Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 471
Scuotto Numismatica & ...
  Fecha
    12 de marzo de 2025
Lote 471 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 lira 1943 - XXI. Ni, gr. 8,10. Pagani 797. SPL Grading/Status: SPL
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lote 978
Numismatica Ferrarese
  Fecha
    22 de febrero de 2025
Lote 978 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: BB/qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 148, Lote 856
Katz Auction
  Fecha
    11 de enero de 2025
Lote 856 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1392Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1392
ACM Aste srl
  Fecha
    8 de enero de 2025
Lote 1392 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 26. FDC. R. (5224) Grading/Status: FDC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Lote 622
Numismatica Ferrarese
  Fecha
    26 de diciembre de 2024
Lote 622 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lote 648
Katz Auction
  Fecha
    14 de diciembre de 2024
Lote 648 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Lote 693
Numismatica Ferrarese
  Fecha
    28 de septiembre de 2024
Lote 693 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1943 XXI - Ni. - Gig. 159 - RARA Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Lote 1844
Katz Auction
  Fecha
    27 de septiembre de 2024
Lote 1844 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lote 420
Katz Auction
  Fecha
    28 de agosto de 2024
Lote 420 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Italia 1 lira 1943 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Lote 613
Numismatica Ferrarese
  Fecha
    27 de julio de 2024
Lote 613 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira 1943 ""Impero"" - Rara - Gig.159 - Ac Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
