Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III

Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 273Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 273
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 273 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1936 a.XIV. NI. Gig.153. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" BB+ Grading/Status: BB+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 721Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 721
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 721 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,84. Diametro mm. 23,00. qSSPL. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ni
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1129
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1129 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lote 759
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 759 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - Piccolo difetto al D/ ore 3 - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 676Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 676
ACM Aste srl
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 676 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. BB+. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 898Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 898
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 898 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. SPL. Minimo colpetto al bordo. R. Grading/Status: SPL Material Ni
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lote 657
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    29 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 657 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 315
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 315 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), Lira 1936, Rara Ni 26,5 mm, 8 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.4, Lote 590Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.4, Lote 590
San Martino
  • Fecha
    1 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 590 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero", 1936-XIV, NI, gr (5,00), R, Gigante 153, qSPL. Grading/Status: qSPL
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lote 977
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 977 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lote 195Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lote 195
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    15 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 195 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936, impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lote 784
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    14 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 784 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1936 IMPERO R NI. 8,11 GR. BB+/qSPL
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1391Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1391
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1391 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. R. (6424) Grading/Status: qFDC
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Lote 620
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    26 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 620 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - colpi al bordo - RARA Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 238Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 238
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 238 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lote 779
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    30 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 779 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lote 313
Varesi
  • Fecha
    18 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 313 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 1 Lira 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 262 Mont. 366 Luppino PP202 Ni RRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Lote 194Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Lote 194
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    19 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 194 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.3, Lote 1314Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.3, Lote 1314
San Martino
  • Fecha
    14 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1314 VITTORIO EMANUELE III, 1 Lira, 1936, Ni, gr 8,04, R, Gig 153, FDC. Impercettibili segni di contatto Grading/Status: FDC
Italia 1 lira 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Lote 692
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    28 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 692 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - RARA Grading/Status: MB Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
