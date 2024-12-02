Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III

Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Lote 981
Savoca Numismatik
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    1 $
Lote 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Priapus Numismatics, Auction 11, Lote 739
Priapus Numismatics
  • Fecha
    19 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lote 668
Katz Auction
  • Fecha
    10 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Lote 1074
Savoca Numismatik
  • Fecha
    30 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 788
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 279 | Blue, Lote 1055
Savoca Numismatik
  • Fecha
    26 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lote 372
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    14 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.5, Lote 596Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.5, Lote 596
San Martino
  • Fecha
    7 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 40, Lote 208
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    10 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 32, Lote 225
Stephen Album Rare Coins
  • Fecha
    14 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 592Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 592
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lote 656
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    29 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lote 886
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    29 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Lote 866
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    8 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lote 976
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Lote 1089
Savoca Numismatik
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Lote 1088
Savoca Numismatik
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 253 | Blue, Lote 1106
Savoca Numismatik
  • Fecha
    1 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 246 | Blue, Lote 916
Savoca Numismatik
  • Fecha
    13 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Lote 392
Stephen Album Rare Coins
  • Fecha
    2 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.
