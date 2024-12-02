Italia 1 lira 1922 Víctor Manuel III
Savoca Numismatik
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida1 $
Lote 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Priapus Numismatics
- Fecha19 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Katz Auction
- Fecha10 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Savoca Numismatik
- Fecha30 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha2 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha26 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha14 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
San Martino
- Fecha7 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha10 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Stephen Album Rare Coins
- Fecha14 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha3 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Numismatica Ferrarese
- Fecha29 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Fecha29 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha8 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Numismatica Ferrarese
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Savoca Numismatik
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha1 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha13 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Fecha2 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.