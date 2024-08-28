Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III

Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Vila Rica Moedas Ltda, Auction 29, Lote 412
Vila Rica Moedas Ltda
  • Fecha
    18 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1 $
Lote 412 Lote 412 - Itália, 1 Lira, 1907. Prata. MBC
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 715Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 715
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 715 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Minimo colpetto al bordo. Conservazione eccezionale. Grading/Status: qFDC Material Ag
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lote 1432
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    15 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1907 aquila sabauda. Gig. 131; Ag; 5gr. Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 673Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 673
ACM Aste srl
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 673 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto.  Grading/Status: SPL Material Ag
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lote 851
Katz Auction
  • Fecha
    18 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 851 Italy 1 Lira 1907 R KM# 32, N# 6573; Silver 4.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Aphrodite Art Coins, Auction G10, Lote 467
Aphrodite Art Coins
  • Fecha
    18 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 467 Italy. Rome mint. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907 (23mm, 4.87g). Filippo Speranza, engraver. KM# 32; N# 6573. VF
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 894Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 894
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 894 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Grading/Status: qFDC Material Ag
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 546
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 546 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1907 AQUILA SABAUDA AG. 5,00 GR. qSPL
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 154, Lote 1012
Katz Auction
  • Fecha
    12 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1012 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 585Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 585
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 585 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 468Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 468
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131 FDC Fondi speculari Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lote 974
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 974 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 Aquila Sabauda - Ag - Gigante 131 Grading/Status: qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1384Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1384
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1384 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. (4624) Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Lote 978
Aphrodite Art Coins
  • Fecha
    15 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 978 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 1 Lira 1907. VITTORIO EMANUELE III. Head of King Vittorio Emanuele III to r. R/ REGNO D'ITALIA L.1 R 1907. Heraldic eagle with the Savoy shield on its breast and the crown of Italy above its head, and the mintmark below between the stars. KM# 32. MB
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lote 624
Katz Auction
  • Fecha
    14 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 624 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lote 773
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    30 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 773 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 - Ag - Gigante 131 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 141, Lote 350
Katz Auction
  • Fecha
    25 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 350 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Lote 203
Art-Rite S.r.l.
  • Fecha
    10 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 203 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 1 lira 1907.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Aquila coronata ad ali spiegate con scudo sabaudo e cuore caricato in petto. Gigante 131 praticamente FDC
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 393, Lote 3696
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Fecha
    27 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3696 Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.1 Lira 1907 R. Pag. 767. CNI 28. Montenegro 192. KM 32. Hübsche Tönung. Kleine Kratzer. 4,99 g. vz-ss
Similares
Aprende más
Italia 1 lira 1907 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lote 411
Katz Auction
  • Fecha
    28 de agosto de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 411 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Similares
Aprende más