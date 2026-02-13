flag
WestfaliaPeríodo:1808-1813 1808-1813

1 franco 1808 J (Westfalia, Jerónimo Napoleón)

Anverso 1 franco 1808 J - valor de la moneda de plata - Westfalia, Jerónimo NapoleónReverso 1 franco 1808 J - valor de la moneda de plata - Westfalia, Jerónimo Napoleón

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísWestfalia
  • PeríodoJerónimo Napoleón
  • Valor nominal1 franco
  • Año1808
  • GobernanteJerónimo Napoleón (Rey de Westfalia)
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2200 USD
Precio promedio (PROOF):9600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1808 J - valor de la moneda de plata - Westfalia, Jerónimo Napoleón
Precio de la moneda de plata
Precio actual:11,12 USD
Oro en el precio de moneda 1 franco 1808 J - valor de la moneda de plata - Westfalia, Jerónimo Napoleón
Precios de subastas (19)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda Westfaliano de 1 franco de 1808 con marca de ceca J. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jerónimo Napoleon. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 135 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 14000. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónPF65 NGC
Precio
7040 $
Precio en la divisa de la subasta 6000 EUR
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Jean ELSEN - 23 de marzo de 2024
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Jean ELSEN - 23 de marzo de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha23 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
2064 $
Precio en la divisa de la subasta 1900 EUR
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 17 de noviembre de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Auction World - 29 de enero de 2023
VendedorAuction World
Fecha29 de enero de 2023
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 28 de septiembre de 2022
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 25 de marzo de 2022
VendedorKünker
Fecha25 de marzo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta MDC Monaco - 21 de octubre de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha21 de octubre de 2021
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Grün - 11 de mayo de 2021
VendedorGrün
Fecha11 de mayo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 22 de octubre de 2020
VendedorKünker
Fecha22 de octubre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 19 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 8 de octubre de 2019
VendedorKünker
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Palombo - 22 de octubre de 2017
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2017
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Teutoburger - 9 de septiembre de 2017
VendedorTeutoburger
Fecha9 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta iNumis - 11 de octubre de 2016
VendedoriNumis
Fecha11 de octubre de 2016
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta ALDE & OGN / Guillard - 6 de junio de 2016
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha6 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Grün - 18 de noviembre de 2015
VendedorGrün
Fecha18 de noviembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Westfalia 1 franco 1808 J en subasta Künker - 7 de marzo de 2000
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2000
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jerónimo Napoleon de 1 franco del 1808. J?

Según los últimos datos, a fecha de 13 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1808. J es de 2200 USD para las monedas de acuñación regular y de 9600 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1808 con letras J?

La información sobre el precio actual de la moneda Westfaliano de 1 franco del 1808 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1808. J?

Para vender 1 franco del 1808, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas WestfaliaCatálogo de monedas de Jerónimo NapoleonMonedas Westfalia en 1808Todas monedas WestfalianoWestfaliano de plata monedas Westfaliano monedas con valor nominal 1 francoSubastas numismáticas