1 franco 1808 J (Westfalia, Jerónimo Napoleón)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso5 g
- Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
- Diámetro23 mm
- CantoLeyenda
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísWestfalia
- PeríodoJerónimo Napoleón
- Valor nominal1 franco
- Año1808
- GobernanteJerónimo Napoleón (Rey de Westfalia)
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda Westfaliano de 1 franco de 1808 con marca de ceca J. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jerónimo Napoleon. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 135 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 14000. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jerónimo Napoleon de 1 franco del 1808. J?
Según los últimos datos, a fecha de 13 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1808. J es de 2200 USD para las monedas de acuñación regular y de 9600 USD para las monedas PROOF.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1808 con letras J?
La información sobre el precio actual de la moneda Westfaliano de 1 franco del 1808 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1808. J?
Para vender 1 franco del 1808, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.