6 peniques 1728 "Retrato en años jóvenes". No hay nada en las esquinas (Gran Bretaña, Jorge II)

Descubra el precio actual de moneda británica de 6 peniques de 1728 "Retrato en años jóvenes". No hay nada en las esquinas. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jorge II. El precio récord pertenece al lote 1125 vendido en la subasta The New York Sale por USD 4400. La subasta tuvo lugar el 10 de enero de 2018.

