flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

Monedas de de Suiza 1955

Monedas de oro

Anverso
Reverso
50 francos 1955 B
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
25 francos 1955 B
Precio promedio47000 $
Ventas
01
Categoría
Año
Buscar