Suiza

50 francos 1958 B (Suiza, Confederación)

no imageno image

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso11,29 g
  • Oro puro (0,3267 oz) 10,161 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,000,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal50 francos
  • Año1958
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 50 francos del 1958. B?

Para vender 50 francos del 1958, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

