10 francos 1916 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso3,2258 g
  • Oro puro (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC130,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal10 francos
  • Año1916
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 10 francos de 1916 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3069 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 7560. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2018.

Suiza 10 francos 1916 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
375 $
Precio en la divisa de la subasta 300 CHF
Suiza 10 francos 1916 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de mayo de 2025
VendedorWAG
Fecha11 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
349 $
Precio en la divisa de la subasta 310 EUR
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 10 francos del 1916. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 francos del 1916. B. "Vreneli" es de 250 USD. La moneda contiene 2,9032 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 342,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1916. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 10 francos del 1916 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1916. B. "Vreneli"?

Para vender 10 francos del 1916, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

