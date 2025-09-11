flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

10 francos 1915 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 10 francos 1915 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 10 francos 1915 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: WAG online Auktionen oHG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso3,2258 g
  • Oro puro (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC400,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal10 francos
  • Año1915
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (158)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 10 francos de 1915 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5690 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 750. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
300 $
Precio en la divisa de la subasta 240 CHF
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta WCN - 14 de agosto de 2025
VendedorWCN
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
399 $
Precio en la divisa de la subasta 1450 PLN
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Niemczyk - 2 de julio de 2025
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Niemczyk - 2 de julio de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta AURORA - 15 de mayo de 2025
VendedorAURORA
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Hermes Auctions - 1 de abril de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha1 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Nomisma - 14 de marzo de 2025
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Nomisma - 14 de marzo de 2025
VendedorNomisma
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 11 de enero de 2025
VendedorVL Nummus
Fecha11 de enero de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Teutoburger - 13 de diciembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Aurea - 12 de diciembre de 2024
VendedorAurea
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Rzeszowski DA - 10 de noviembre de 2024
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Rzeszowski DA - 10 de noviembre de 2024
VendedorRzeszowski DA
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta WAG - 6 de octubre de 2024
VendedorWAG
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 27 de septiembre de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 27 de septiembre de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Stephen Album - 22 de septiembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 17 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha17 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Hermes Auctions - 2 de julio de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha2 de julio de 2024
ConservaciónMS63 CPRC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
Suiza 10 francos 1915 B "Vreneli" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 10 francos del 1915. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 francos del 1915. B. "Vreneli" es de 290 USD. La moneda contiene 2,9032 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 342,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1915. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 10 francos del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1915. B. "Vreneli"?

Para vender 10 francos del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SuizaCatálogo de monedas de la ConfederaciónMonedas de Suiza en 1915Todas monedas suizassuizas de oro monedas suizas monedas con valor nominal 10 francosSubastas numismáticas