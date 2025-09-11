flag
10 francos 1914 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 10 francos 1914 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 10 francos 1914 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Leu Numismatik

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso3,2258 g
  • Oro puro (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC200,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal10 francos
  • Año1914
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 10 francos de 1914 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3068 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 7102. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 10 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Suiza 10 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Pesek Auctions - 26 de septiembre de 2024
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 10 francos del 1914. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 francos del 1914. B. "Vreneli" es de 240 USD. La moneda contiene 2,9032 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 342,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1914. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 10 francos del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1914. B. "Vreneli"?

Para vender 10 francos del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

