SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

10 francos 1912 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 10 francos 1912 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 10 francos 1912 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso3,2258 g
  • Oro puro (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC200,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal10 francos
  • Año1912
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (85)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 10 francos de 1912 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3067 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 7102. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
375 $
Precio en la divisa de la subasta 300 CHF
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
550 $
Precio en la divisa de la subasta 550 USD
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de marzo de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 11 de enero de 2025
VendedorVL Nummus
Fecha11 de enero de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Aurea - 12 de diciembre de 2024
VendedorAurea
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Hermes Auctions - 25 de junio de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha25 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta WAG - 16 de junio de 2024
VendedorWAG
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Astarte S.A. - 9 de junio de 2024
VendedorAstarte S.A.
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Inasta - 8 de febrero de 2024
VendedorInasta
Fecha8 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Via - 18 de diciembre de 2023
VendedorVia
Fecha18 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta WAG - 12 de noviembre de 2023
VendedorWAG
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Bruun Rasmussen - 15 de octubre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 17 de septiembre de 2023
VendedorAuctiones
Fecha17 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 18 de junio de 2023
VendedorAuctiones
Fecha18 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Davissons Ltd. - 17 de mayo de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Suiza 10 francos 1912 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 22 de abril de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 10 francos del 1912. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 francos del 1912. B. "Vreneli" es de 240 USD. La moneda contiene 2,9032 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 342,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1912. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 10 francos del 1912 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1912. B. "Vreneli"?

Para vender 10 francos del 1912, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

