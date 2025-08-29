flag
1/2 libra (transvaalense) 1897 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1/2 libra (transvaalense) 1897 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1/2 libra (transvaalense) 1897 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Attica Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Diámetro19,4 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC75,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1/2 libra (transvaalense)
  • Año1897
  • Casa de monedaBerlín
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:640 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra (transvaalense) 1897 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (98)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) de 1897 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30592 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 14100. La subasta tuvo lugar el 9 de abril de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Rhenumis - 10 de julio de 2025
VendedorRhenumis
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
352 $
Precio en la divisa de la subasta 300 EUR
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
5040 $
Precio en la divisa de la subasta 5040 USD
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Heritage - 1 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha1 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Heritage - 30 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de mayo de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Grün - 14 de mayo de 2024
VendedorGrün
Fecha14 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Sima Srl - 1 de abril de 2024
VendedorSima Srl
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Via - 18 de diciembre de 2023
VendedorVia
Fecha18 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Grün - 15 de noviembre de 2023
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Stack's - 3 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de noviembre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Schulman - 19 de octubre de 2023
VendedorSchulman
Fecha19 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Varesi - 20 de septiembre de 2023
VendedorVaresi
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Schulman - 6 de abril de 2023
VendedorSchulman
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Heritage - 23 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta VL Nummus - 15 de enero de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Schulman - 15 de diciembre de 2022
VendedorSchulman
Fecha15 de diciembre de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Heritage Eur - 18 de noviembre de 2022
VendedorHeritage Eur
Fecha18 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Grün - 11 de mayo de 2022
VendedorGrün
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1897 en subasta Gorny & Mosch - 9 de marzo de 2022
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1/2 libra (transvaalense) del 1897?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra (transvaalense) del 1897 es de 640 USD. La moneda contiene 3,6585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 413,31 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra (transvaalense) del 1897?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra (transvaalense) del 1897?

Para vender 1/2 libra (transvaalense) del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

