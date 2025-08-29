flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1/2 libra (transvaalense) 1896 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1/2 libra (transvaalense) 1896 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1/2 libra (transvaalense) 1896 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Diámetro19,4 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC104,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1/2 libra (transvaalense)
  • Año1896
  • Casa de monedaBerlín
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:510 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra (transvaalense) 1896 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (110)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) de 1896 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30582 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5170. La subasta tuvo lugar el 17 de septiembre de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
2340 $
Precio en la divisa de la subasta 2340 USD
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Möller - 20 de noviembre de 2024
VendedorMöller
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
339 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 1 de noviembre de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 1 de noviembre de 2024
VendedorStack's
Fecha1 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 23 de agosto de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 23 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Heritage - 13 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 de marzo de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 de marzo de 2024
VendedorCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Fecha1 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Fellows Auctioneers Ltd - 29 de febrero de 2024
VendedorFellows Auctioneers Ltd
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Heritage - 21 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha21 de diciembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Coin Cabinet - 10 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha10 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Varesi - 20 de septiembre de 2023
VendedorVaresi
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 25 de agosto de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 25 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Roma Numismatics - 3 de agosto de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha3 de agosto de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 19 de mayo de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 19 de mayo de 2023
VendedorStack's
Fecha19 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 20 de enero de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 20 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha20 de enero de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Schulman - 15 de diciembre de 2022
VendedorSchulman
Fecha15 de diciembre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Sonntag - 28 de noviembre de 2022
VendedorSonntag
Fecha28 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1896 en subasta Emporium Hamburg - 17 de noviembre de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1/2 libra (transvaalense) del 1896?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra (transvaalense) del 1896 es de 510 USD. La moneda contiene 3,6585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 413,31 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra (transvaalense) del 1896?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) del 1896 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra (transvaalense) del 1896?

Para vender 1/2 libra (transvaalense) del 1896, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SudáfricaCatálogo de monedas TransvaalMonedas de Sudáfrica en 1896Todas monedas sudafricanassudafricanas de oro monedas sudafricanas monedas con valor nominal 1/2 libra (transvaalense)Subastas numismáticas