1/2 libra (transvaalense) 1895 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1/2 libra (transvaalense) 1895 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1/2 libra (transvaalense) 1895 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Diámetro19,4 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC135,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1/2 libra (transvaalense)
  • Año1895
  • Casa de monedaBerlín
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:440 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra (transvaalense) 1895 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (211)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) de 1895 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31834 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10200. La subasta tuvo lugar el 25 de abril de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
316 $
Precio en la divisa de la subasta 280 EUR
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Grün - 14 de mayo de 2025
VendedorGrün
Fecha14 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
380 $
Precio en la divisa de la subasta 340 EUR
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Soler y Llach - 8 de noviembre de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2024
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2024
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta CNG - 11 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha11 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta CNG - 11 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha11 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Numisbalt - 9 de junio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Heritage - 30 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de mayo de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Coin Cabinet - 7 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Höhn - 19 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha19 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Jean ELSEN - 23 de marzo de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha23 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Stack's - 18 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Emporium Hamburg - 24 de noviembre de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Emporium Hamburg - 24 de noviembre de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Katz - 24 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Stack's - 3 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de noviembre de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
¿Dónde comprar?
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
A la subasta
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1895 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1/2 libra (transvaalense) del 1895?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra (transvaalense) del 1895 es de 440 USD. La moneda contiene 3,6585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 413,31 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra (transvaalense) del 1895?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) del 1895 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra (transvaalense) del 1895?

Para vender 1/2 libra (transvaalense) del 1895, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
