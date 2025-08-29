flag
1/2 libra (transvaalense) 1894 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1/2 libra (transvaalense) 1894 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1/2 libra (transvaalense) 1894 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Diámetro19,4 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC39,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1/2 libra (transvaalense)
  • Año1894
  • Casa de monedaBerlín
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) de 1894 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25070 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 11163. La subasta tuvo lugar el 5 de enero de 2014.

Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1579 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 EUR
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
1800 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 USD
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta CNG - 11 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha11 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Spink - 26 de junio de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage - 16 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Coin Cabinet - 30 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de abril de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Schulman - 28 de marzo de 2024
VendedorSchulman
Fecha28 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Jean ELSEN - 23 de marzo de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Jean ELSEN - 23 de marzo de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha23 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Spink - 26 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Oslo Myntgalleri - 26 de noviembre de 2023
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Münzenonline - 24 de noviembre de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Stack's - 3 de noviembre de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Stack's - 3 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de noviembre de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Coin Cabinet - 10 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha10 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage - 19 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage - 25 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónVF35 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1/2 libra (transvaalense) del 1894?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra (transvaalense) del 1894 es de 420 USD. La moneda contiene 3,6585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 413,31 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra (transvaalense) del 1894?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra (transvaalense) del 1894?

Para vender 1/2 libra (transvaalense) del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

