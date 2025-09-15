flag
1/2 libra (transvaalense) 1893 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1/2 libra (transvaalense) 1893 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1/2 libra (transvaalense) 1893 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Teutoburger Münzauktion GmbH

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Diámetro19,4 mm
  • CantoEstriado

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1/2 libra (transvaalense)
  • Año1893
  • Casa de monedaBerlín
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra (transvaalense) 1893 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (43)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) de 1893 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25068 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 19550. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
2040 $
Precio en la divisa de la subasta 2040 USD
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Stack's - 14 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
900 $
Precio en la divisa de la subasta 900 USD
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Stack's - 14 de septiembre de 2023
VendedorStack's
Fecha14 de septiembre de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Stack's - 19 de mayo de 2023
VendedorStack's
Fecha19 de mayo de 2023
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de marzo de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Numismática Leilões - 22 de abril de 2022
VendedorNumismática Leilões
Fecha22 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 7 de abril de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de abril de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage Eur - 20 de noviembre de 2020
VendedorHeritage Eur
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 9 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha9 de septiembre de 2019
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 7 de enero de 2019
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2019
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Teutoburger - 8 de septiembre de 2018
VendedorTeutoburger
Fecha8 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Künker - 21 de junio de 2018
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2018
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 23 de abril de 2018
VendedorHeritage
Fecha23 de abril de 2018
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 8 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2018
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Emporium Hamburg - 18 de noviembre de 2017
VendedorEmporium Hamburg
Fecha18 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2017
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Stack's - 12 de agosto de 2016
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2016
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 19 de abril de 2016
VendedorHeritage
Fecha19 de abril de 2016
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2016
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 NGC
A la subasta
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1893 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1/2 libra (transvaalense) del 1893?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra (transvaalense) del 1893 es de 4200 USD. La moneda contiene 3,6585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 413,31 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra (transvaalense) del 1893?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra (transvaalense) del 1893?

Para vender 1/2 libra (transvaalense) del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
