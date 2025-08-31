flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1952 (Sudáfrica, Jorge VI)

Anverso 1 фунт 1952 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VIReverso 1 фунт 1952 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VI

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC16,502
  • Tirada PROOF12,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge VI
  • Valor nominal1 фунт
  • Año1952
  • GobernanteJorge VI
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 фунт de 1952 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge VI. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3173 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 1000. La subasta tuvo lugar el 24 de octubre de 2023.

Sudáfrica 1 фунт 1952 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPF58 NGC
Precio
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
808 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónPF62 NGC
Precio
622 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónPF66 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónPF61 ANACS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorBusso Peus
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorRoschberg Mynthandel AS
Fecha16 de marzo de 2024
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorStack's
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónPF66 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorRauch
Fecha9 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorRauch
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 NGC
A la subasta
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge VI de 1 фунт del 1952?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 фунт del 1952 es de 630 USD para las monedas de acuñación regular y de 630 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 фунт del 1952?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 фунт del 1952 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 фунт del 1952?

Para vender 1 фунт del 1952, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

