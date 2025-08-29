flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Soberano 1932 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1932 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1932 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,066,680

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1932
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:560 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1932 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V
Precios de subastas (157)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1932 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99258 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2640. La subasta tuvo lugar el 12 de julio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
621 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 8 de diciembre de 2024
VendedorCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 8 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 1 de agosto de 2024
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha1 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Coin Cabinet - 26 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Coin Cabinet - 7 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
A la subasta
Sudáfrica Soberano 1932 SA en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1932. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1932. SA es de 560 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1932 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1932 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1932. SA?

Para vender Soberano del 1932, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
