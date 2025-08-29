flag
Soberano 1931 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1931 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1931 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC8,511,792

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1931
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:650 USD
Precios de subastas (298)

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1931 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 192 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2020.

Sudáfrica Soberano 1931 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1931 SA en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
874 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Sudáfrica Soberano 1931 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Sudáfrica Soberano 1931 SA en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica Soberano 1931 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1931. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1931. SA es de 650 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1931 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1931 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1931. SA?

Para vender Soberano del 1931, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
