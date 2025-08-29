flag
Soberano 1929 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1929 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1929 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC12,024,107

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1929
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1929 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 927 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 44000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónSP64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
1142 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
680 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Rare Coins - 20 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha20 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1929 SA en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1929. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1929. SA es de 680 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1929 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1929 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1929. SA?

Para vender Soberano del 1929, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

