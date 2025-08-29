flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Soberano 1928 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1928 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1928 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC18,235,057

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1928
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:760 USD
Precio promedio (PROOF):57000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1928 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V
Precios de subastas (298)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1928 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25093 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 184000. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF64 BN NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Mowbray Collectables - 24 de junio de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha24 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
1250 NZD
Precio en la divisa de la subasta 1250 NZD
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
2350 $
Precio en la divisa de la subasta 1750 GBP
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Tennants Auctioneers - 9 de octubre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta CoinsNB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoinsNB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF64 BN NGC
A la subasta
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 NGC
A la subasta
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Stack's - 6 de septiembre de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Stack's - 6 de septiembre de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Stack's - 6 de septiembre de 2025
Sudáfrica Soberano 1928 SA en subasta Stack's - 6 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha6 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1928. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1928. SA es de 760 USD para las monedas de acuñación regular y de 57000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1928 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1928 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1928. SA?

Para vender Soberano del 1928, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SudáfricaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Sudáfrica en 1928Todas monedas sudafricanassudafricanas de oro monedas sudafricanas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas