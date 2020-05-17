flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Soberano 1926 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1926 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1926 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC11,107,611

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1926
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:540 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1926 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V
Precios de subastas (186)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1926 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99278 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2280. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
802 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta AURORA - 15 de mayo de 2025
VendedorAURORA
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
970 $
Precio en la divisa de la subasta 78000 RUB
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Tennants Auctioneers - 7 de mayo de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha7 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Russiancoin - 20 de febrero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 29 de diciembre de 2024
VendedorNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Fecha29 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Russiancoin - 28 de noviembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Soler y Llach - 8 de noviembre de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Skanfil Auksjoner AS - 7 de noviembre de 2024
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Russiancoin - 31 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
¿Dónde comprar?
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
A la subasta
Sudáfrica Soberano 1926 SA en subasta Stack's - 6 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha6 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1926. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1926. SA es de 540 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1926 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1926 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1926. SA?

Para vender Soberano del 1926, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

