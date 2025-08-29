flag
Soberano 1925 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1925 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1925 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC6,086,264

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1925
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (237)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1925 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24310 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4025. La subasta tuvo lugar el 28 de mayo de 2009.

Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
844 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
844 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Heritage Eur - 19 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha19 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Heritage Eur - 19 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha19 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de marzo de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de marzo de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de marzo de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica Soberano 1925 SA en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 8 de marzo de 2025
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha8 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1925. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1925. SA es de 720 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1925 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1925 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1925. SA?

Para vender Soberano del 1925, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

