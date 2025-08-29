flag
Sudáfrica
Período:1852-2020

Soberano 1924 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1924 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1924 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,184

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1924
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1924 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V
Precios de subastas (61)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1924 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1597 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 48750. La subasta tuvo lugar el 5 de agosto de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
6715 $
Precio en la divisa de la subasta 5000 GBP
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
33600 $
Precio en la divisa de la subasta 33600 USD
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Aurora Numismatica - 9 de octubre de 2024
VendedorAurora Numismatica
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta St James’s - 27 de marzo de 2024
VendedorSt James’s
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Sovereign Rarities - 21 de febrero de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Coin Cabinet - 28 de mayo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Heritage - 5 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de enero de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta St James’s - 22 de septiembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Goldberg - 30 de junio de 2022
VendedorGoldberg
Fecha30 de junio de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Chaponnière - 21 de mayo de 2022
VendedorChaponnière
Fecha21 de mayo de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta Heritage - 19 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Sudáfrica Soberano 1924 SA en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1924. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1924. SA es de 7700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1924 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1924 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1924. SA?

Para vender Soberano del 1924, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

