flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Soberano 1923 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso Soberano 1923 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso Soberano 1923 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC64
  • Tirada PROOF655

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1923
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:23000 USD
Precio promedio (PROOF):3500 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1923 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V
Precios de subastas (101)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de Soberano de 1923 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33364 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 52800. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 CAMEO PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF65 CAMEO PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 PL PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónPF64 NGC
Precio
3000 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 USD
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
1383 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 GBP
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de septiembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de septiembre de 2024
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónPF65 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de marzo de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta St James’s - 1 de marzo de 2023
VendedorSt James’s
Fecha1 de marzo de 2023
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 28 de septiembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de septiembre de 2022
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 CAMEO PCGS
A la subasta
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 PL PCGS
A la subasta
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF65 CAMEO PCGS
A la subasta
Sudáfrica Soberano 1923 SA en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónPF64 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1923. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1923. SA es de 23000 USD para las monedas de acuñación regular y de 3500 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1923 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de Soberano del 1923 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1923. SA?

Para vender Soberano del 1923, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SudáfricaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Sudáfrica en 1923Todas monedas sudafricanassudafricanas de oro monedas sudafricanas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas