1/2 soberano 1926 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1926 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso 1/2 soberano 1926 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC808,540

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1926
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:390 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1926 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V
Precios de subastas (74)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 soberano de 1926 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 174 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 1500. La subasta tuvo lugar el 15 de junio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
720 $
Precio en la divisa de la subasta 720 USD
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
1829 $
Precio en la divisa de la subasta 1450 GBP
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Heritage - 9 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Heritage - 5 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Stack's - 25 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Stephen Album - 21 de mayo de 2023
VendedorStephen Album
Fecha21 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Sudáfrica 1/2 soberano 1926 SA en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1926. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1926. SA es de 390 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 414,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1926 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 soberano del 1926 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1926. SA?

Para vender 1/2 soberano del 1926, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

