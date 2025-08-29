flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1/2 soberano 1925 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1925 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso 1/2 soberano 1925 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC946,615

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1925
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 soberano de 1925 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 173 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 2100. La subasta tuvo lugar el 15 de junio de 2017.

Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Stack's - 27 de febrero de 2025
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Stack's - 27 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha27 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
280 $
Precio en la divisa de la subasta 280 USD
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
1262 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 GBP
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Soler y Llach - 8 de noviembre de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Cayón - 17 de julio de 2024
VendedorCayón
Fecha17 de julio de 2024
ConservaciónXF
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Numismática Leilões - 19 de junio de 2024
VendedorNumismática Leilões
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónVF
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Numismática Leilões - 19 de junio de 2024
VendedorNumismática Leilões
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónVF
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Coin Cabinet - 7 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónSin grado
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Skanfil Auksjoner AS - 26 de abril de 2024
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Sudáfrica 1/2 soberano 1925 SA en subasta Numismatica Italia - 16 de febrero de 2024
VendedorNumismatica Italia
Fecha16 de febrero de 2024
ConservaciónVF
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1925. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1925. SA es de 310 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 414,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1925 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 soberano del 1925 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1925. SA?

Para vender 1/2 soberano del 1925, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

