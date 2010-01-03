flag
1/2 soberano 1923 SA (Sudáfrica, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1923 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VReverso 1/2 soberano 1923 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF655

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1923
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:890 USD
Precio promedio (PROOF):1900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1923 SA - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge V
Precios de subastas (61)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 soberano de 1923 con marca de ceca SA. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22925 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 48875. La subasta tuvo lugar el 3 de enero de 2010.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónPF58 NGC
Precio
1289 $
Precio en la divisa de la subasta 950 GBP
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónPF65 NGC
Precio
2600 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 USD
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónPF58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 28 de septiembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de septiembre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta DNW - 9 de marzo de 2022
VendedorDNW
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 19 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónPF67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Schulman - 17 de junio de 2021
VendedorSchulman
Fecha17 de junio de 2021
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta London Coins - 6 de septiembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de septiembre de 2020
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 7 de agosto de 2020
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2020
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 soberano 1923 SA en subasta London Coins - 1 de marzo de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha1 de marzo de 2020
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1923. SA?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1923. SA es de 890 USD para las monedas de acuñación regular y de 1900 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 414,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1923 con letras SA?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 soberano del 1923 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1923. SA?

Para vender 1/2 soberano del 1923, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

