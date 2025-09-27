flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso6,45 g
  • Diámetro25 mm
  • Cantoadornado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal50 kopeks
  • Año1967
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (38)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 50 kopeks de 1967 "50 años de la Revolución de Octubre". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1821 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 54. La subasta tuvo lugar el 11 de junio de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 24 de abril de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 3 de abril de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 6 de marzo de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 20 de febrero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 5 de septiembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 25 de julio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha25 de julio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 13 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 25 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha25 de enero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 9 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 26 de octubre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 20 de julio de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 6 EUR
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 30 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 9 de febrero de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha9 de febrero de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 29 de septiembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 12 de junio de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
57 $
Precio en la divisa de la subasta 54 EUR
¿Dónde comprar?
Rusia 50 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins NB - 27 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha27 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 50 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 50 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre" es de 6 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 50 kopeks del 1967 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

Para vender 50 kopeks del 1967, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1967Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 50 kopeksSubastas numismáticas