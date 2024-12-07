flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso14 g
  • Diámetro33 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):9 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (50)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 343 vendido en la subasta COINSTORE por EUR 22. La subasta tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 6 EUR
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta NUMMUS Olomouc - 10 de abril de 2025
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta NUMMUS Olomouc - 10 de abril de 2025
VendedorNUMMUS Olomouc
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 160 CZK
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 4 de abril de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónPF50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 16 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha16 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 13 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha13 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 9 de diciembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha9 de diciembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 14 de octubre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha14 de octubre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 "50 años de la victoria cerca de Moscú" en subasta Russiancoin - 30 de septiembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha30 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1991. "50 años de la victoria cerca de Moscú"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 3 rublos del 1991. "50 años de la victoria cerca de Moscú" es de 9 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1991. "50 años de la victoria cerca de Moscú"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1991. "50 años de la victoria cerca de Moscú"?

Para vender 3 rublos del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1991Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 3 rublosSubastas numismáticas