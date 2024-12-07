flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso14 g
  • Diámetro33 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1989
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4 USD
Precio promedio (PROOF):15 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (49)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1989 "Terremoto en Armenia". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 342 vendido en la subasta COINSTORE por EUR 44. La subasta tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
5 $
Precio en la divisa de la subasta 4 EUR
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 44 EUR
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 11 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Wójcicki - 6 de junio de 2023
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Wójcicki - 6 de junio de 2023
VendedorWójcicki
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta BAC - 29 de marzo de 2023
VendedorBAC
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Wójcicki - 2 de diciembre de 2022
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Wójcicki - 2 de diciembre de 2022
VendedorWójcicki
Fecha2 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 13 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha13 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta BAC - 11 de mayo de 2022
VendedorBAC
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta BAC - 15 de diciembre de 2021
VendedorBAC
Fecha15 de diciembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 14 de octubre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha14 de octubre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 "Terremoto en Armenia" en subasta Russiancoin - 30 de septiembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha30 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1989. "Terremoto en Armenia"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 3 rublos del 1989. "Terremoto en Armenia" es de 4 USD para las monedas de acuñación regular y de 15 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1989. "Terremoto en Armenia"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1989 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1989. "Terremoto en Armenia"?

Para vender 3 rublos del 1989, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

