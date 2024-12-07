flag
3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso14 g
  • Diámetro33 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1987
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (40)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1987 "70 años de la Revolución de Octubre". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 341 vendido en la subasta COINSTORE por EUR 58. La subasta tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
26 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 4 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 24 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
61 $
Precio en la divisa de la subasta 58 EUR
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 17 de noviembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha17 de noviembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 7 de julio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 10 de diciembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 2 de julio de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de julio de 2023
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 2 de julio de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de julio de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 2 de julio de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de julio de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 2 de abril de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónPF68 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 3 rublos del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1987 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre"?

Para vender 3 rublos del 1987, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

