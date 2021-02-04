flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso4,35 g
  • Diámetro21,8 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal20 kopeks
  • Año1967
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 20 kopeks de 1967 "50 años de la Revolución de Octubre". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2289 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 26. La subasta tuvo lugar el 4 de febrero de 2021.

Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 13 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
2 $
Precio en la divisa de la subasta 150 RUB
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 13 EUR
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 9 de junio de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 2 de septiembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha2 de septiembre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 14 de marzo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha14 de marzo de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 4 de febrero de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha4 de febrero de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 28 de enero de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha28 de enero de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 14 de enero de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha14 de enero de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 9 de julio de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha9 de julio de 2020
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 25 de junio de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha25 de junio de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 16 de mayo de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha16 de mayo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 10 de abril de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha10 de abril de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 20 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 20 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 20 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre" es de 15 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 20 kopeks del 1967 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

Para vender 20 kopeks del 1967, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

