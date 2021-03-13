15 kopeks 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" (Rusia, URSS y RSFS)

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 15 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"? Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 15 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre" es de 20 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 15 kopeks del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"? La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 15 kopeks del 1967 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.