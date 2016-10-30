flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Coins and Medals

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel+bronce de aluminio
  • Peso6,25 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC500,000
  • Tirada BU50,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1991 "Marjor (Lista Roja)" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de cuproníquel+bronce de aluminio pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1340 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 11. La subasta tuvo lugar el 30 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 18 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 24 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 7 de diciembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
6 $
Precio en la divisa de la subasta 550 RUB
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Katz - 19 de julio de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
8 $
Precio en la divisa de la subasta 7 EUR
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Katz - 29 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Rio de la Plata - 31 de agosto de 2022
VendedorRio de la Plata
Fecha31 de agosto de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Rio de la Plata - 9 de octubre de 2021
VendedorRio de la Plata
Fecha9 de octubre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Katz - 20 de diciembre de 2020
VendedorKatz
Fecha20 de diciembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Vila Rica Moedas Ltda - 15 de diciembre de 2020
VendedorVila Rica Moedas Ltda
Fecha15 de diciembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 19 de marzo de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 6 de febrero de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha6 de febrero de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Russiancoin - 20 de marzo de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Katz - 6 de mayo de 2018
VendedorKatz
Fecha6 de mayo de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 ЛМД "Marjor (Lista Roja)" en subasta Katz - 30 de octubre de 2016
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2016
ConservaciónSin grado
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquel+bronce de aluminiode de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1991. ЛМД. "Marjor (Lista Roja)"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1991. ЛМД. "Marjor (Lista Roja)" es de 8 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1991. "Marjor (Lista Roja)" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1991. ЛМД. "Marjor (Lista Roja)"?

Para vender 5 rublos del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

