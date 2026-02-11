flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso58 g
  • Diámetro47 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 táleros
  • Año1733
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4700 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (40)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 táleros de 1733 "A la muerte de Federico Augusto I". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2156 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 16000. La subasta tuvo lugar el 21 de junio de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
7435 $
Precio en la divisa de la subasta 27000 PLN
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 25 de mayo de 2025
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 25 de mayo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
3870 $
Precio en la divisa de la subasta 14500 PLN
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha27 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Künker - 25 de septiembre de 2024
VendedorKünker
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Numimarket - 16 de mayo de 2023
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Numimarket - 16 de mayo de 2023
VendedorNumimarket
Fecha16 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 6 de octubre de 2022
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Wójcicki - 6 de octubre de 2022
VendedorWójcicki
Fecha6 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 14 de mayo de 2022
VendedorHöhn
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 20 de noviembre de 2021
VendedorHöhn
Fecha20 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Künker - 21 de julio de 2021
VendedorKünker
Fecha21 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Niemczyk - 17 de octubre de 2020
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Niemczyk - 17 de octubre de 2020
VendedorNiemczyk
Fecha17 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 25 de agosto de 2019
VendedorHöhn
Fecha25 de agosto de 2019
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Marciniak - 13 de febrero de 2019
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Marciniak - 13 de febrero de 2019
VendedorMarciniak
Fecha13 de febrero de 2019
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Marciniak - 12 de febrero de 2018
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Marciniak - 12 de febrero de 2018
VendedorMarciniak
Fecha12 de febrero de 2018
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Polonia 2 táleros 1733 "A la muerte de Federico Augusto I" en subasta Höhn - 28 de octubre de 2017
VendedorHöhn
Fecha28 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 2 táleros del 1733. "A la muerte de Federico Augusto I"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 táleros del 1733. "A la muerte de Federico Augusto I" es de 4700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 táleros del 1733. "A la muerte de Federico Augusto I"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 táleros del 1733 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 táleros del 1733. "A la muerte de Federico Augusto I"?

Para vender 2 táleros del 1733, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

