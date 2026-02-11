PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020
2 ducados 1710 "El retorno del trono polaco 1710" (Polonia, Augusto II)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,986)
- Peso6,91 g
- Oro puro (0,2191 oz) 6,8133 g
- Diámetro19,5 mm
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominal2 ducados
- Año1710
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 2 ducados del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?
Para vender 2 ducados del 1710, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Secciones populares