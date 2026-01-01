PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020
1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710". Plata (Polonia, Augusto II)
Variedad: Plata
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Diámetro11,2 mm
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominal1/4 ducado
- Año1710
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
¿Dónde vender la moneda de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?
Para vender 1/4 ducado del 1710, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
