PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso0,87 g
  • Oro puro (0,0276 oz) 0,8578 g
  • Diámetro11,2 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1/4 ducado
  • Año1710
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6700 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (3)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1/4 ducado de 1710 "El retorno del trono polaco 1710". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 114 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 32000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta Stack's - 8 de agosto de 2012
Polonia 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta Stack's - 8 de agosto de 2012
VendedorStack's
Fecha8 de agosto de 2012
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
1900 $
Precio en la divisa de la subasta 1900 USD
Polonia 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta Niemczyk - 15 de mayo de 2011
Polonia 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta Niemczyk - 15 de mayo de 2011
VendedorNiemczyk
Fecha15 de mayo de 2011
ConservaciónXF
Precio
11482 $
Precio en la divisa de la subasta 32000 PLN
Polonia 1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta UBS - 14 de septiembre de 1999
VendedorUBS
Fecha14 de septiembre de 1999
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710" es de 6700 USD. La moneda contiene 0,8578 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 140,98 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/4 ducado del 1710 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?

Para vender 1/4 ducado del 1710, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
