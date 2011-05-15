1/4 ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" (Polonia, Augusto II)

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"? Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710" es de 6700 USD. La moneda contiene 0,8578 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 140,98 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"? La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/4 ducado del 1710 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.