flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Medio ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" (Polonia, Augusto II)

Anverso Medio ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Medio ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso1,75 g
  • Oro puro (0,0555 oz) 1,7255 g
  • Diámetro14,5 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalMedio ducado
  • Año1710
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Precios de subastas (0)Variedades (3)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de Medio ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?

Para vender Medio ducado del 1710, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1710Todas monedas polonesaspolonesas de oro monedas polonesas monedas con valor nominal Medio ducadoSubastas numismáticas