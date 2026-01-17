flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1871 A "Hércules". Tridente (Francia, Tercera República)

Variedad: Tridente

Anverso 5 francos 1871 A "Hércules" Tridente - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1871 A "Hércules" Tridente - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • CantoLeyenda
  • Tirada UNC256,410

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1871
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:940 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1871 A "Hércules" Tridente - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (208)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1871 "Hércules" con marca de ceca A. Tridente. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30568 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 7200. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
2825 $
Precio en la divisa de la subasta 440000 JPY
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Beaussant Lefèvre - 25 de noviembre de 2025
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
220 $
Precio en la divisa de la subasta 190 EUR
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Numismatica Italia - 1 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Italia
Fecha1 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónXF45
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Jean ELSEN - 14 de junio de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Monnaies d'Antan - 24 de mayo de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Klondike Auction - 13 de abril de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta FARRANDO - 11 de abril de 2025
VendedorFARRANDO
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Artemide Kunstauktionen - 1 de febrero de 2026
VendedorArtemide Kunstauktionen
Fecha1 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1871. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1871. A. "Hércules" es de 940 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1871. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1871. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
