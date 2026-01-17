flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1878 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1878 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1878 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Münzenonline

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC363,130

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1878
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:390 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1878 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (53)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1878 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32035 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1680. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 52 EUR
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
64 $
Precio en la divisa de la subasta 55 EUR
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Russiancoin - 26 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Russiancoin - 15 de mayo de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 16 de octubre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Inasta - 9 de octubre de 2024
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Inasta - 9 de octubre de 2024
VendedorInasta
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta ibercoin - 10 de julio de 2024
Vendedoribercoin
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónAU55
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1878 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 25 de abril de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1878. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1878. K. "Hércules" es de 390 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1878. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1878 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1878. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1878, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

