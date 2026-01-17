flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1877 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1877 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1877 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Tauler&Fau Subastas

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC660,863

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1877
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1877 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (30)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1877 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 934 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 550. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
255 $
Precio en la divisa de la subasta 220 EUR
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
24 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 13 de junio de 2025
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 13 de junio de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Raponi
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Rio de la Plata - 14 de marzo de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Inasta - 9 de octubre de 2024
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Inasta - 9 de octubre de 2024
VendedorInasta
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta ibercoin - 10 de julio de 2024
Vendedoribercoin
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
VendedorInasta
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Inasta - 15 de noviembre de 2023
VendedorInasta
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1877 K "Hércules" en subasta Russiancoin - 26 de enero de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha26 de enero de 2023
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1877. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1877. K. "Hércules" es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1877. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1877 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1877. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1877, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1877Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas